O Sporting treinou esta manhã em Munique antes do regresso a Portugal. Os leões saíram derrotados na visita ao Bayern Munique desta terça-feira. 

Ora, esta quarta-feira Rui Borges orientou uma unidade de treino, no Bayern Campus, com os jogadores que não alinharam de início frente à formação alemã. Os titulares realizaram trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde os sportinguistas estavam hospedados.

A comitiva do Sporting já deixou o hotel. O voo de regresso a Lisboa está marcado para esta tarde. O próximo encontro dos bicampeões está agendado para sábado, frente ao AVS, a contar para Liga. Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol. 

