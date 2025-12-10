O Sporting treinou esta manhã em Munique antes do regresso a Portugal. Os leões saíram derrotados na visita ao Bayern Munique desta terça-feira.

Ora, esta quarta-feira Rui Borges orientou uma unidade de treino, no Bayern Campus, com os jogadores que não alinharam de início frente à formação alemã. Os titulares realizaram trabalho de recuperação na unidade hoteleira onde os sportinguistas estavam hospedados.

A comitiva do Sporting já deixou o hotel. O voo de regresso a Lisboa está marcado para esta tarde. O próximo encontro dos bicampeões está agendado para sábado, frente ao AVS, a contar para Liga. Um jogo que poderá acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.