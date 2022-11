Os futebolistas Luís Neto, Daniel Bragança e Nuno Santos continuam, segundo o Sporting, entregues ao departamento médico e, por isso, são ausências na preparação para o duelo em Famalicão, da 13.ª jornada da I Liga.

O treinador, Ruben Amorim, continua sem poder contar com o trio de portugueses, que desfalcam, respetivamente, as opções na defesa, no meio-campo e no ataque (no caso de Nuno Santos também as opções para todo o corredor esquerdo).

O Sporting volta a treinar na manhã de sábado.

O Famalicão-Sporting joga-se a partir das 20h30 de domingo e tem arbitragem de Artur Soares Dias. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.