O Sporting realizou mais um treino na manhã desta quarta-feira e, a dois dias da receção ao Estoril, continua com os mesmos três nomes em tratamento: Coates, St. Juste e Fresneda, confirmou o Maisfutebol.

Em nota oficial, o Sporting indica que a sessão matinal desta quarta-feira decorreu «com o grupo focado no primeiro jogo do ano civil e na vitória, de forma a continuar na liderança isolada da Liga».

Os verde e brancos voltam a treinar na manhã de quinta-feira, na Academia Cristiano Ronaldo. Para as 19 horas está agendada a conferência de imprensa de antevisão do treinador Ruben Amorim.

O Sporting, líder com 37 pontos, recebe o Estoril, 9.º classificado com 17 pontos, a partir das 18h45 de sexta-feira, num duelo que tem Cláudio Pereira como árbitro e que pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.