Rayan Lucas, Bruno Ramos, David Moreira, Rômulo, Rodrigo Dias, Kauã Oliveira, Samuel Justo, Mateo Tanlongo, Lucas Anjos e Paulo Cardoso, da equipa B do Sporting, voltaram a treinar com a equipa principal dos leões esta quinta-feira, tal como de véspera, num elenco que foi reforçado com um 11.º elemento dos bês, o guarda-redes Pedro Miguéis.

Os verde e brancos trabalharam pelo segundo dia seguido após dois dias de folga, de olho na preparação do jogo ante o Santa Clara, em Alvalade, da 28.ª jornada, agendado para 3 de abril, sexta-feira, às 20h30.

Rui Silva, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Francisco Trincão (Portugal), Zeno Debast (Bélgica), Ousmane Diomande (Costa do Marfim), Georgios Vagiannidis (Grécia), Maxi Araújo (Uruguai), Morten Hjulmand (Dinamarca), Luis Suárez (Colômbia), João Simões (Portugal sub-21) e Iván Fresneda (Espanha sub-21) estão ao serviço das respetivas seleções.

Além destas 12 ausências dos internacionais, há cinco nomes entregues ao boletim clínico: Geovany Quenda, Nuno Santos, Ricardo Mangas, Giorgi Kochorashvili, Luís Guilherme e Fotis Ioannidis.

A equipa principal do Sporting volta a treinar na sexta-feira, à porta fechada, em Alcochete.