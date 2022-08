O Sporting cumpriu nesta quinta-feira mais um treino de preparação para o clássico com o FC Porto no Estádio do Dragão.

Ruben Amorim teve praticamente todo o plantel disponível, à exceção de Paulinho, cuja baixa para o clássico, devido a um traumatismo na perna direita, já foi confirmada pelo treinador dos leões.

Além do avançado internacional português, o Sporting também já não poderá contar com Matheus Nunes, que foi oficializado na quarta-feira como reforço dos ingleses do Wolverhampton.

Nesta sexta-feira, os leões cumprem o último treino antes do jogo grande da jornada 3 da Liga, sábado às 20h30. Ruben Amorim fará a conferência de imprensa de antevisão pelas 16h30 em Alvalade e a equipa segue de seguida até ao norte do país.

O FC Porto-Sporting será arbitrado por Nuno Almeida.