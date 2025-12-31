Depois de um dia de folga, o Sporting regressou ao trabalho na manhã desta quarta-feira.

Os leões deram início à preparação do jogo com o Gil Vicente, em Barcelos, correspondente à 17.ª jornada da Liga e marcado para as 18h45 da próxima sexta-feira.

O Sporting volta a treinar em Alcochete na manhã de quinta-feira e Rui Borges vai fazer a antevisão ao jogo com os gilistas, em conferência de imprensa, às 12h45.