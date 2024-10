Esta quarta-feira de manhã, um dia depois da vitória frente ao Sturm Graz, por 2-0, o plantel do Sporting treinou na Áustria.

Os jogadores titulares na terceira jornada da Liga dos Campeões fizeram trabalho de recuperação no hotel. O restante plantel treinou no relvado do complexo desportivo em que está inserido o Worthersee Stadion.

O regresso dos leões a Portugal está marcado para a tarde desta quarta-feira e a equipa volta a treinar na quinta-feira de manhã, em Alcochete.

O Sporting visita o terreno do Famalicão no sábado, às 20h, em jogo referente à nona jornada da Liga.