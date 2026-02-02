Depois da vitória frente ao Nacional (2-1), o Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, em Alcochete, numa sessão que ficou marcada pela presença de Morten Hjulmand.

O capitão leonino, que falhou o encontro da última jornada por «motivos pessoais», voltou a integrar os trabalhos do plantel às ordens de Rui Borges, numa altura em que o seu nome tem sido associado, pela imprensa nacional, a uma eventual proposta do Atlético de Madrid.

Na sessão de hoje, os titulares diante do Nacional realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente no relvado, com Hjulmand integrado no grupo.

Depois de um dia de folga, os leões voltam a treinar na quarta-feira de manhã, novamente em Alcochete, na preparação da eliminatória da Taça de Portugal com o AVS, a contar para os quartos de final, na próxima quinta-feira, às 20h45 em Alvalade.