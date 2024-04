Francisco Canário e Kauã Oliveira foram as grandes novidades no regresso do Sporting aos treinos na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.

Depois de ter cumprido um dia de folga, a equipa de Ruben Amorim regressou aos trabalhos e contou com a presença dos jovens da formação no arranque da preparação para o jogo com o Gil Vicente.

Esta quarta-feira há novo treino de manhã, em Alcochete, também à porta fechada. O encontro com os gilistas da jornada 29 da Liga está marcado para esta sexta-feira, às 20h15.