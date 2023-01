O Sporting começou já neste domingo a preparar o jogo com o Sp. Braga, o primeiro da segunda volta.

Horas depois da derrota com o FC Porto no Clássico da final da Taça da Liga, Ruben Amorim só não contou com o lesionado Daniel Bragança no treino que decorreu em Alcochete.

Tal como é habitual, os titulares da partida da véspera realizaram apenas trabalho de recupeção.