No dia em que cumpre 120 anos de história, o Sporting deu o pontapé de saída na preparação para a temporada 2026/27, com os primeiros exames médicos e testes físicos em Alcochete. Rui Borges contou com a maioria do plantel, incluindo quatro dos cinco reforços já assegurados para a nova época.

Os jogadores começaram a chegar por volta das 7h ao centro de treinos, mas houve desde logo algumas ausências de peso. A principal foi a de Morten Hjulmand, capitão dos leões, que não se apresentou e, recorde-se, está perto de reforçar o Atlético de Madrid.

Também Kochorashvili e Vagiannidis falharam o arranque dos trabalhos, uma vez que beneficiam de um período adicional de descanso depois de terem estado ao serviço das respetivas seleções na última pausa internacional antes do Mundial 2026.

Entre os reforços, Rodrigo Zalazar foi o único que não marcou presença. O internacional uruguaio continua de férias após a participação da seleção celeste no Mundial. Já Issa Doumbia, Silas Andersen, Pedro Lima e Sergi Altimira apresentaram-se normalmente em Alcochete e iniciaram os trabalhos às ordens de Rui Borges.

O treinador começou a preparar a nova temporada com um grupo ainda incompleto, também devido às ausências dos jogadores que continuam em competição no Mundial 2026, entre eles Rui Silva, Gonçalo Inácio, Trincão, Debast e Luis Suárez.

A Costa do Marfim de Diomande e o Uruguai Maxi Araújo já foram eliminados, mas os jogadores devem apenas juntar-se mais tarde aos trabalhos. O plantel foi ainda reforçado por vários jovens das equipas B e sub-23.

Depois de uma primeira fase dedicada às habituais avaliações médicas e físicas, o Sporting segue para estágio no Algarve entre 11 e 20 de julho. Durante esse período estão marcados encontros particulares frente ao Celtic, a 14 de julho, e ao Estrasburgo, a 20.

Antes do arranque oficial da época, os leões disputam ainda o Troféu Cinco Violinos frente ao Villarreal, a 26 de julho, no Estádio Nacional, à semelhança do que aconteceu na época transata.