Após um dia de folga, o Sporting voltou a Alcochete e a sessão de trabalho desta terça-feira trouxe duas boas notícias para Ruben Amorim.

Rodrigo Ribeiro trabalhou integrado com o grupo, enquanto Nuno Santos treinou no relvado sob vigilância médica, estando na fase final da recuperação da lesão no joelho esquerdo.

O Sporting deu, assim, início à preparação do jogo com o Farense, marcado para sexta-feira, no Algarve (20h15).

O próximo treino está previsto para a manhã desta quarta-feira, novamente em Alcochete.