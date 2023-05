O Sporting já começou a preparação para a receção ao Marítimo do próximo sábado, a contar para a 32.ª jornada.

Após a goleada na véspera em Paços de Ferreira (0-4), os leões voltaram ao trabalho esta manhã na Academia de Alcochete, tendo os jogadores titulares realizado o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado.

Tanlongo é a novidade entre as baixas para o técnico Ruben Amorim. O médio, que saiu do banco contra o Paços de Ferreira, deixou hoje o grupo para se juntar à selecção sub-20 da Argentina, que vai disputar o Campeonato do Mundo.

Por sua vez, Jovane Cabral, Jeremiah St. Juste e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico.

Amanhã é dia de folga para a equipa, que regressa ao trabalho na quarta-feira, com treino marcado para as 10h30, na Academia.