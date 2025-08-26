Depois de um dia de folga, o Sporting regressou, esta manhã, aos treinos e Rui Borges não pôde contar com cinco jogadores, todos entregues ao departamento médico leonino.

Maxi Araújo, Ousmane Diomande, Nuno Santos, Daniel Bragança e Hidemasa Morita continuam lesionados e foram baixa na sessão desta terça-feira. Por outro lado, o central Rômulo, da equipa B, foi chamado ao treino.

O Sporting prossegue a preparação do Clássico na quarta-feira, com novo treino à porta fechada. O jogo com o FC Porto, em Alvalade, a contar para a 4.ª jornada da Liga, está marcado para as 20h30 do próximo sábado.