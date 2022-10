Regressado de França, onde sofreu uma pesada derrota por 4-1 diante do Marselha, o Sporting voltou esta manhã aos treinos tendo em vista a deslocação aos Açores, no sábado, para defrontar o Santa Clara, na 9.ª jornada da Liga.

Os titulares no último encontro fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado. Na sessão que teve lugar na Academia, Sebastián Coates e Jovane Cabral, que estavam indisponíveis treinaram condicionados enquanto Luís Neto, Pedro Porro e Daniel Bragança continuam entregues ao departamento médico leonino.

A equipa de Rúben Amorim volta a treinar na quinta-feira, às 10 horas, à porta fechada, em Alcochete.