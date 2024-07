O Sporting voltou a treinar em Alcochete, esta sexta-feira, véspera do teste com o Athletic Bilbao.

O uruguaio Franco Israel juntou-se na quinta-feira ao grupo e Ruben Amorim já conta com todos os internacionais, mas Jeremiah St. Juste e Nuno Santos continuam lesionados.

A próxima partida do Sporting está, então, marcada para as 19h30 deste sábado, no Troféu Cinco Violinos, frente ao conjunto basco.