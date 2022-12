Horas depois do triunfo «gordo» frente ao Farense, para a Taça da Liga, o Sporting regressou aos treinos, em Alcochete.

Os titulares da partida ante os algarvios fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes trabalharam normalmente no relvado, numa sessão na qual, informa o clube, «contou com a presença de vários jovens da formação.

De resto, os leões confirmaram ainda a lesão de Jeremiah St. Juste, uma possibilidade já adiantada por Ruben Amorim na véspera do jogo com o Farense. O central neerlandês tem uma contusão óssea no joelho esquerdo (fez tratamento) e junta-se assim a Neto e Daniel Bragança no departamento médico.

O Sporting terá um dia de folga esta sexta-feira e regressa aos treinos no sábado.