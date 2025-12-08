Daniel Bragança foi a grande novidade no treino do Sporting, esta segunda-feira, em Alcochete.

O médio, que sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo em fevereiro, regressou ao trabalho e foi recebido pelos colegas com boa disposição. Antes da sessão desta manhã, Bragança teve de passar pelo «túnel» e não se livrou de alguns calduços.

Em sentido contrário, Francisco Trincão, Vagiannidis e Quenda não estiveram no relvado nos primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Já Zeno Debast e Nuno Santos continuam no boletim clínico dos leões.

Rui Borges chamou Eduardo Felicíssimo, Flávio Gonçalves, Salvador Blopa, Ivanildo Mendes e Daniel Costa, da equipa B, para reforçar as opções no treino.

O Sporting viaja para Munique às 15h00 e, ao final da tarde, Rui Borges e João Simões vão falar em conferência de imprensa, para projetar o duelo com o Bayern, da sexta jornada da fase de liga da Champions, agendado para as 17h45 de terça-feira.