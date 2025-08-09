Depois do triunfo sobre o Casa Pia (2-0) na 1.ª jornada da Liga, o Sporting voltou ao trabalho esta manhã, em Alcochete, sem Ousmane Diomande e Maxi Araújo.

Os leões não detalharam as lesões dos dois jogadores e apenas referem que ambos «estão entregues à Unidade de Performance». O uruguaio saiu com queixas aos 53 minutos e deu lugar a Ricardo Mangas, enquanto Diomande teve mesmo de deixar o terreno de maca, com Zeno Debast a entrar para o lugar do costa-marfinense.

Os titulares da partida em Rio Maior fizeram trabalho de recuperação. Já os restantes jogadores, treinaram normalmente às ordens de Rui Borges.

Os bicampeões nacionais vão gozar um dia de folga no domingo e regressam aos treinos na segunda-feira, para preparar a receção ao Arouca.