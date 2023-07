O Sporting continua a preparar a nova temporada e esta segunda-feira realizou dois treinos, naquele que foi o segundo dia do estágio em Lagos.

Segundo pode ler-se na informação divulgada pelo clube leonino, o dia ficou marcado por «por duas sessões de treino com bola misturada com exercícios físicos, em "dose dupla puxada", à qual os jogadores responderam com máximo empenho e vontade de corresponderem à diversidade de exercícios ministrados pela equipa técnica».

Os guarda-redes Antonio Adán, Franco Israel, Diego Calai e Francisco Silva, como é habitual, fizeram trabalho específico da posição.

Esta terça-feira há novo treino, à porta fechada.