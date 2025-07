Depois da vitória na passada sexta-feira frente ao Villarreal, a contar para o Troféu Cinco Violinos, o Sporting voltou este sábado ao relvado na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, para realizar um treino de recuperação.

Rui Silva, Giorgi Kochorashvili e Maxi Araújo, que não estiveram no jogo com o Villarreal por estarem entregues ao departamento clínico, mantêm-se em em gestão de esforço.

A nota publicada no site do clube leonino refere que os jogadores vão ter uma folga no domingo, estando previsto o regresso aos treinos na segunda-feira.

O Sporting termina assim a pré-temporada e entra em campo, em jogos oficiais, na próxima quinta-feira, frente ao Benfica a contar para a Supertaça.