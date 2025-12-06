O Sporting trabalhou na manhã deste sábado em Alcochete, na ressaca do empate no dérbi com o Benfica (1-1), para iniciar a preparação do jogo da Liga dos Campeões, frente ao Bayern Munique.

Os titulares no Estádio da Luz realizaram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente às ordens de Rui Borges. Geny Catamo, que ficou maltratado após uma entrada dura de Prestianni no final do jogo e saiu do estádio a coxear, cumpriu a recuperação com os colegas, apurou o Maisfutebol.

A equipa leonina volta a trabalhar na manhã de domingo, com olhos postos no jogo da próxima terça-feira, em casa do Bayern (17h45), na sexta jornada da fase de liga da Champions.