Geny Catamo falhou o treino do Sporting desta segunda-feira, que marcou o arranque da preparação para o Clássico com o FC Porto.

Depois da vitória sobre o Farense (3-1), os titulares fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente, com exceção do internacional moçambicano, que saiu de maca, com queixas no pé direito, aos 25 minutos, diante dos algarvios.

Além de Geny, também Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Hidemasa Morita continuam lesionados. Viktor Gyökeres já deverá ser opção para o jogo com o FC Porto, na próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão.

O plantel do Sporting vai gozar um dia de folga e, na quarta-feira, regressa ao trabalho.