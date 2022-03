Gonçalo Inácio falhou o treino que o plantel do Sporting realizou nesta terça-feira.

O central já tinha falhado o jogo da véspera, frente ao Tondela, e continua afetado por síndrome gripal, pelo que não esteve às ordens do treinador leonino, Ruben Amorim.

Os titulares da véspera fizeram apenas trabalho de recuperação.

O plantel do Sporting folga nesta quarta-feira, para regressar ao trabalho no dia seguinte, para preparar a visita a Guimarães, no sábado.