Fotis Ioannidis e Zeno Debast foram novamente ausências no treino do Sporting, este sábado, e continuam em dúvida para o Clássico de segunda-feira.

Além do avançado grego e do central belga, que estão entregues à Unidade de Performance dos leões, Rui Borges também não contou com Geovany Quenda, que continua o processo de recuperação em Londres.

O Sporting volta ao trabalho na manhã deste domingo e a conferência de imprensa de Rui Borges está agendada para as 12h30. Depois, a comitiva leonina vai seguir para o norte do país, onde na segunda-feira defronta o FC Porto (20h45), no Dragão, na 21.ª jornada da Liga.

