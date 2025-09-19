Sporting: leões regressam aos treinos após Champions
Titulares da vitória frente ao Kairat Almaty fizeram trabalho de recuperação
O Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos tendo já em vista o próximo jogo do campeonato frente ao Moreirense, uma partida a contar para a 6.ª jornada.
Na breve nota divulgada pelos leões no site oficial, os titulares da goleada frente ao Kairat Almaty (4-1) na estreia da Liga dos Campeões fizeram apenas trabalho de recuperação. A restante equipa realizou um treino regular às ordens de Rui Borges.
O clube leonino não partilhou qualquer informação adicional sobre o estado dos jogadores lesionados, são eles: Rui Silva, Diomande, Geny Catamo, Daniel Bragança e Nuno Santos.
Este sábado o Sporting volta a treinar, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.
Os «verde e brancos» jogam esta segunda-feira às 20h15 frente aos cónegos, em Alvalade, um encontro que terá acompanhamento