O Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos tendo já em vista o próximo jogo do campeonato frente ao Moreirense, uma partida a contar para a 6.ª jornada.

Na breve nota divulgada pelos leões no site oficial, os titulares da goleada frente ao Kairat Almaty (4-1) na estreia da Liga dos Campeões fizeram apenas trabalho de recuperação. A restante equipa realizou um treino regular às ordens de Rui Borges.

O clube leonino não partilhou qualquer informação adicional sobre o estado dos jogadores lesionados, são eles: Rui Silva, Diomande, Geny Catamo, Daniel Bragança e Nuno Santos.

Este sábado o Sporting volta a treinar, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.

Os «verde e brancos» jogam esta segunda-feira às 20h15 frente aos cónegos, em Alvalade, um encontro que terá acompanhamento