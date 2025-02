Hidemasa Morita está novamente lesionado e, esta quinta-feira, esteve entregue à Unidade de Performance do Sporting, informaram os leões.

Rui Borges orientou mais uma sessão na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com o plantel a realizar trabalho de recuperação, dividido entre o ginásio e o relvado. Além de Morita, Nuno Santos, Pedro Gonçalves e Geny Catamo estiveram entregues ao departamento médico leonino.

Recorde-se que o médio japonês, que já tinha regressado de lesão, participou como suplente utilizado na derrota com o Borussia Dortmund (3-0), mas terá saído do jogo com queixas.

O Sporting continua a preparar a receção ao Arouca, referente à 22.ª jornada da Liga, agendada para o próximo sábado, às 20h30.

Para esta sexta-feira está marcado um novo treino, à porta fechada. Mais tarde, às 12h30, Rui Borges fará a antevisão, em conferência de imprensa, ao jogo com os arouquenses.