Sporting: plantel regressa aos treinos com quatro ausências
Daniel Bragança, Nuno Santos, Maxi Araújo e Ousmane Diomande no boletim clínico
O Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos, em Alcochete, na Academia Cristiano Ronaldo, depois do plantel gozar uma folga.
Daniel Bragança, Nuno Santos, Maxi Araújo e Ousmane Diomande continuam entregues ao departamento médico.
Os leões regressam aos trabalhos nesta terça-feira, de modo a preparar o embate com o Arouca, da segunda jornada da Liga. A partida está marcada para domingo, às 20h30, no Estádio José Alvalade.
