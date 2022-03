A quatro dias do regresso à competição, Ruben Amorim teve três boas notícias no treino do Sporting desta quarta-feira.

Pedro Porro, lesionado há cerca de duas semanas na anca direita, está recuperado e já integrou a sessão com os restantes companheiros.

De regresso estão também Matheus Nunes e Gonçalo Inácio, eles que estiveram ao serviço da Seleção Nacional. Os jovens Diogo Pinto e Lucas Dias também estiveram às ordens de Amorim.

O Sporting recebe o Paços de Ferreira no domingo, a partir das 20h30, em jogo da 28.ª jornada da Liga.