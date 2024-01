O Sporting voltou a trabalhar em Alcochete este sábado, com os olhos postos no jogo com o Casa Pia, da 19.ª jornada da Liga, agendado para segunda-feira (20h45), em Alvalade.

Iván Fresneda, operado em novembro ao ombro esquerdo, foi o único ausente da sessão de trabalho dos leões.

Ruben Amorim volta a orientar o treino na manhã de domingo e, pelas 12h15, vai fazer a antevisão ao duelo com os gansos.