O Sporting prosseguiu, esta quarta-feira, com a preparação para a temporada 2026/27. Em Alcochete, Rui Borges orientou o treino da manhã, com especial foco na componente física.

A poucos dias da partida para Lagos, para o estágio no Algarve, ainda há muitas ausências no plantel, apesar de já contar com os reforços contratados neste verão, com exceção de Zalazar.

Além dos jogadores que estão ou estiveram no Mundial 2026 - Luis Suárez, Rui Silva, Trincão, Gonçalo Inácio, Debast, Maxi Araújo, Zalazar e Diomande – também ainda não se apresentaram jogadores como Kochorashvili e Vagiannidis, além de Morten Hjulmand que está à espera de um acordo entre Sporting e Atlético Madrid.

Os leões voltam a trabalhar esta quinta-feira, de manhã, novamente em Alcochete.