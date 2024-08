Depois de perder na Supertaça com o FC Porto, em Aveiro, na véspera, o plantel do Sporting trabalhou na manhã deste domingo em Alcochete.

Os titulares no duelo com os dragões fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente às ordens de Ruben Amorim, já com baterias apontadas ao primeiro jogo da Liga, a receção ao Rio Ave.

Os jogadores do Sporting estão de folga na segunda-feira, mas no dia seguinte regressam ao trabalho.