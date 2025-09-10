O Sporting voltou esta quarta-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, sob o comando de Rui Borges, depois da pausa para os compromissos das seleções. O treino ficou marcado pela estreia de Fotis Ioannidis, que se apresentou pela primeira vez de leão ao peito.

Além do avançado grego, regressaram ao trabalho os internacionais Georgios Vagiannidis, Zeno Debast, Giorgi Kochorashvili e o capitão Morten Hjulmand, que dividiram o trabalho entre o ginásio e o relvado.

Com a deslocação ao terreno do Famalicão já no próximo sábado, Rui Borges voltou a chamar vários jovens da formação leonina: Lucas Taibo, Rafael Nel, José Silva, Bruno Ramos, Rodrigo Dias, Lucas Anjos, Rafael Besugo, Paulo Cardoso e Samuel Justo.

O próximo treino está agendado para quinta-feira de manhã, à porta fechada, na Academia Cristiano Ronaldo.