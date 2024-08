Depois de um dia de folga, a equipa do Sporting regressou ao trabalho em Alcochete, na manhã desta terça-feira.

Ruben Amorim orientou a sessão de treino que já esteve focada no arranque do campeonato, marcado para sexta-feira, em Alvalade, diante do Rio Ave (20h15).

Os campeões nacionais voltam a treinar na manhã de quarta-feira.

Veja, na galeria associada, as melhores imagens do treino do Sporting