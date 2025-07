O plantel do Sporting regressou aos trabalhos na manhã deste domingo em Lagos numa sessão em que Rui Borges já pôde contar com Ricardo Esgaio.

O lateral tinha falhado as últimas sessões de treino depois de se ressentir de um problema físico e agora já esteve integrado com a restante equipa. Daniel Bragança e Nuno Santos continuam a recuperar de lesões graves e estão entregues à Unidade de Performance leonina.

O Sporting volta a entrar em campo esta segunda-feira, primeiro frente ao Portimonense, à porta fechada, e depois volta a mostrar-se aos adeptos leoninos contra o Sunderland pelas 20h no Estádio do Algarve, uma partida que poderá acompanhar ao minuto, aqui no Maisfutebol.