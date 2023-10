O Sporting prosseguiu a preparação do jogo com a Atalanta esta terça-feira, com um treino matinal onde os jovens Diogo Pinto e Tiago Ferreira marcaram presença, tal como tinha acontecido na véspera.

Lucas Dias, por sua vez, não foi chamado por Ruben Amorim.

Os leões voltam a treinar na manhã desta quarta-feira e, a partir das 19h00, Amorim vai fazer a antevisão ao jogo com os italianos, da segunda jornada da fase de grupos da Liga Europa.