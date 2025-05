Rui Borges voltou a chamar João Muniz e Eduardo Felicíssimo e os dois jovens treinaram com a equipa principal, esta manhã, em Alcochete.

O Sporting continua a preparar a receção ao Vitória de Guimarães e regressa à Academia na sexta-feira. A partir das 12h30, o técnico leonino vai projetar a partida da derradeira jornada do campeonato.

O Sporting-V. Guimarães está agendado para as 18h00 de sábado e, caso os leões façam o mesmo resultado ou melhor do que aquele que o Benfica obterá em Braga, festejam o bicampeonato. Pode acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.