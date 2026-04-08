Depois da derrota com o Arsenal na véspera (1-0), o Sporting regressou ao trabalho na manhã desta quarta-feira, com um treino em Alcochete.

Os titulares no encontro da Liga dos Campeões realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores treinaram normalmente às ordens de Rui Borges.

O plantel leonino não vai folgar e tem novo treino marcado para quinta-feira, até porque o próximo jogo está marcado já para o próximo sábado (20h30), a visita ao Estrela da Amadora, na 29.ª jornada da Liga.