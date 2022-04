Um dia depois da vitória na receção ao Paços de Ferreira, o plantel do Sporting regressou esta segunda-feira aos treinos.

Segundo pode ler-se no site dos leões, os titulares da partida com os pacenses fizeram trabalho de recuperação, ao passo que os restantes trabalharam normalmente no relvado, numa sessão que contou com «alguns jovens da formação».

A equipa de Ruben Amorim goza esta terça-feira um dia de folga, antes do regresso ao trabalho na quarta-feira, para preparar a deslocação a Tondela.