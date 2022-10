Depois do triunfo deste sábado nos Açores (2-1), o Sporting regressou aos treinos esta manhã na Academia de Alcochete.

Os titulares do encontro com o Santa Clara «fizeram o habitual trabalho de recuperação pós-jogo, enquanto os restantes treinaram no relvado às ordens de Ruben Amorim», informou o emblema leonino.

Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto ainda constam no boletim clínico.

O próximo compromisso do Sporting está marcado para quarta-feira, diante do Marselha, em Alvalade.