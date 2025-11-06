O Sporting voltou esta quinta-feira ao trabalho, na Academia Cristiano Ronaldo, depois do empate por uma bola frente à Juventus, na Liga dos Campeões. A equipa comandada por Rui Borges já prepara o jogo frente ao Santa Clara no sábado, às 20h30 (hora de Portugal Continental), no Estádio de São Miguel, para a 11.ª jornada do campeonato.

Os titulares da última partida fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes jogadores realizaram o habitual treino sob as orientações da equipa técnica.

Os leões têm nova sessão de trabalho agendada para sexta-feira de manhã, antes da antevisão da partida, marcada para as 12h15.