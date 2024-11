O Sporting realiza nesta altura o último treino antes do jogo desta terça-feira, frente ao Arsenal, em Alvalade, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões, agendado para as 20 horas.

A maior novidade prende-se com as ausências de Zeno Debast e Eduardo Quaresma, que continuam de fora e não devem por isso seguramente ser opções para o jogo com o Arsenal.

Também de fora mantêm-se Pedro Gonçalves e Nuno Santos, o segundo dos quais não vai ser opção mais esta temporada. Já o primeiro cumpre também uma paragem de algumas semanas.

Em contrapartida, Diomande mostrou estar totalmente recuperado e apto a jogar com o Arsenal.

Para compensar estas quatro ausências, João Pereira chamou quatro jovens da formação: o lateral esquerdo João Simões (17 anos), que já se estreou frente ao Amarante, o central Miguel Alves (18 anos), o médio Alexandre Brito (19 anos) e o avançado Mauro Couto (19 anos).