Depois de dois dias de folga, que se seguiram ao triunfo no particular com a União de Leiria, o Sporting regressou esta terça-feira ao trabalho, em Alcochete.

Segundo nota dos leões, Zeno Debast não integrou a sessão e «esteve entregue à Unidade de Performance». O defesa-central voltou lesionado da seleção belga, tendo saído com queixas ao intervalo do jogo com Israel, no domingo.

Já o guarda-redes Kovacevic, que fez apenas trabalho de ginásio no passado sábado, esteve no relvado.

João Pereira chamou vários jovens ao treino desta manhã. Pedro Miguéis, Guilherme Pires, Lucas Anjos, Rafael Besugo, Luís Gomes, José Silva, Lucas Taibo, Pedro Silva, David Moreira, Alexandre Brito, Adam Arvelo, Samuel Justo, Rodrigo Marquês, Guilherme Silva e Henrique Arreiol integraram os trabalhos da equipa principal dos verde e brancos.

O Sporting vai continuar a preparar a receção ao Amarante (sexta-feira, 20h45), da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, com novo treino na manhã de quarta-feira.