O Sporting cumpriu, esta sexta-feira, mais um treino de preparação para a temporada 2026/27.

Sob o comando técnico de Rui Borges, a equipa principal juntou-se à equipa B - orientada por Tiago Fernandes - para realizar um treino em conjunto, que contou com um jogo entre as duas equipas.

Os atletas foram utilizados de forma mista na sessão de trabalhos, que teve duas partes de 30 minutos, com o resultado a terminar em 2-1, com golos de Paulo Cardoso, Flávio Gonçalves e Gabriel Silva.

O Sporting regressa ao trabalho na manhã de domingo.