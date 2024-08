Depois da goleada ao Nacional (1-6) na 2.ª jornada da Liga, a equipa do Sporting regressou ao trabalho, este domingo, em Alcochete.

Como é habitual no dia seguinte ao jogo, os titulares fizeram trabalho de recuperação, enquanto os restantes elementos do plantel treinaram normalmente no relvado.

Após um dia de folga, os leões voltam a treinar na terça-feira de manhã, à porta fechada, em Alcochete.

O Sporting defronta o Farense, no Algarve, na próxima sexta-feira, no arranque da 3.ª jornada da Liga.