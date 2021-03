O Sporting partilhou algumas imagens da preparação da visita de sábado ao Tondela, que mostram a boa disposição que reina no plantel.

No vídeo partilhado nas redes sociais dos leões, é possível ver como o trabalho se mistura com alguns momentos divertidos. Em destaque está um duelo entre Eduardo Quaresma e Coates que começou com o jovem central a falar em física quântica, Ruben Amorim a picar - «Vais deixar o velhote ganhar?» - e terminou com o capitão a responder de forma expressiva.

Veja as imagens no vídeo abaixo: