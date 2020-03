O Sporting informou, esta quinta-feira, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) acerca da indemnização de 16,5 milhões de euros que Rafael Leão terá de pagar ao clube pela rescisão unilateral do contrato e informou ainda que têm de pagar 40 mil euros ao jogador «pelo título de indemnização pela prática de assédio moral».

Fernando Veiga Gomes, advogado do jogador, agora no Milan, diz que o valor estipulado nsentença do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não se justifica.

«Baixou o valor da cláusula do Rafael, que estava nos 45 milhões de euros, para os 16,5 milhões, mas este valor não se justifica. Ele ganhava cinco mil euros por mês. Normalmente a indemnização é calculada por valores entre os 2% ou 3% da cláusula e, no máximo, poderia chegar aos 3 milhões. Ele pode nem ganhar 16 milhões de euros ao longo de toda a carreira», afirmou em declarações ao jornal Record.

«Ficou provado que houve assédio moral – o Sporting até foi condenado a pagar 40 mil euros – e também violação do direito à segurança, mas depois decidiram que o comportamento do jogador fez pensar que seria possível manter uma relação laboral», disse ainda.