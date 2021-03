O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) pronunciou-se esta terça-feira sobre a decisão do caso Palhinha, em que deu razão ao Sporting no recurso apresentado por causa do castigo de um jogo aplicado pelo Conselho de Disciplina.

Num documento publicado no site do TAD pode ler-se que o Tribunal não retirou o quinto cartão amarelo ao jogador, apenas a sanção que daí decorreria devido à declaração do árbitro Fábio Veríssimo que disse que «após visionar as imagens da jogada em causa, a exibição de tal cartão amarelo ‘não foi adequada’»

«Não houve – nem podia haver – qualquer anulação do cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao Demandante no jogo sub judice», diz o documento acrescentando:

«Resulta claríssimo, isso sim, que o que o Colégio Arbitral decidiu foi que tal cartão amarelo – face ao teor da referida pronúncia formalmente solicitada ao árbitro Fábio Veríssimo e embora por este efetivamente exibido durante o jogo sub judice – não pode integrar a hipótese, a previsão, o tatbestand, a facti species da norma sancionatória tipificada no artigo 164.º, n.º 7, do RDLPFP, não devendo, portanto, produzir quaisquer efeitos no âmbito desta mesma norma sancionatória.»