Ruben Amorim e Francisco Trincão. Francisco Trincão e Ruben Amorim.

O extremo que o Sporting contratou ao Barcelona admitiu, logo nas primeiras palavras como jogador dos leões, que a possibilidade de voltar a trabalhar com Amorim teve um peso significativo na opção pelo Sporting.

«Voltar a trabalhar com Ruben Amorim ajudou bastante na decisão.»

E é fácil perceber porquê. Os dois trabalharam pouco mais de dois meses juntos em Braga. Mas a relação foi intensa.

Na curtíssima passagem de Amorim pelo banco da equipa principal do Sp. Braga, Trincão foi quase sempre titular. E o jovem técnico foi peça fundamental para que o talento se transformar em confiança do campeão europeu de sub-17 e sub-19.

Tanto que o «namoro» começou logo na apresentação de Amorim. O treinador elogiou Trincão e deixou uma promessa que não demoraria a cumprir.

«Temos jogadores que têm muito talento e que vamos ter de aproveitar. Vamos arriscar. Jogadores como Trincão [e Xadas] têm de ser lançados», antecipou.

E oito dias depois, no primeiro jogo de Amorim, lá estava Francisco Trincão no onze a fazer a estreia a titular na Liga de 2019-2020.

E que estreia para ambos! Nesse jogo que foi o primeiro de Amorim como treinador na Liga, o Sp. Braga venceu o Bsad por 7-1. E o jovem talentoso que Amorim elogiara participou em quatro dos sete golos, apontando um deles.

No final, Amorim repetiu a ideia que deixara na apresentação.

«Já era óbvio que o Trincão tem um talento incrível. Já sabíamos, mas ele tem muito que melhorar e espero que isso que aconteça.»

Foi isso que aconteceu.

Ao ponto de, menos de um mês depois desse jogo de janeiro, o Barcelona ter decidido pagar os 30 milhões da cláusula de rescisão de um jogador que só então começava a afirmar-se como titular no Sp. Braga.

Questionado se a mudança – que só se realizaria no verão – tinha surgido demasiado cedo, Amorim voltou a enaltecer a qualidade de Trincão.

«É um jogador cheio de talento. É óbvio que tem muito a melhorar, mas de certeza que as pessoas do Barcelona não contratam sem falar com as pessoas e sem se inteirarem das coisas. Se está preparado ou não, não sabemos. No futuro se verá se está preparado ou não. Só tendo oportunidades. Tem talento, tem uma cabeça muito boa e certamente terá sucesso no Barcelona», disse.

Amorim estava certo, uma vez mais. Falhou apenas na previsão de que o pupilo «certamente» triunfaria no Barcelona. Apesar de não se poder considerar que Trincão falhou.

Na primeira época nos blaugrana, o português marcou dois golos e fez duas assistências, em mais de 42 jogos, ainda que a maioria não tenha sido como titular.

Na época passada, foram 30 as partidas realizadas, no empréstimo ao Wolverhampton da Premier League.

E não deixa de ser curioso que tenha sido esse prognóstico falhado a proporcionar o reencontro.

Trincão procura provar que tem a qualidade que todos lhe apontam – e que o Maisfutebol, não apenas uma, mas outra vez lhe destacou antes de ele se afirmar no Sp. Braga. E para essa afirmação definitiva, o jogador de 22 anos decidiu voltar «aos braços» de um treinador que conseguiu tirar o melhor dele.

É o novo episódio de uma paixão antiga. Que vai voltar a acender-se no Sporting.