A venda dos restantes 50 por cento do passe de Francisco Trincão ao Sporting permitiu ao Barcelona desbloquear as inscrições de Marcus Rashford e Joan García na Liga espanhola a 24 horas do jogo dos blaugrana com o Maiorca.

«Se Flick quiser, Joan García e Rashford podem jogar amanhã», revelou Joan Laporta, presidente dos blaugrana, em declarações durante a visita a uma casa do Barcelona em Maria de la Salut, município da ilha de Maiorca, ainda que sem entrar em grandes detalhes.

Com o arranque da Liga espanhola cada vez mais perto, o Barça tinha urgência em realizar um significativo encaixe financeiro para equilibrar as contas de modo a cumprir as apertadas regras de fair play financeiro da La Liga e, assim, conseguir inscrever os dois reforços. O que foi permitido com a venda da restante metade do passe de Trincão por 11 milhões de euros.

O internacional português deixa agora de ter qualquer ligação ao Barcelona, que em 2019 o contratou ao Sp. Braga por 30,9 milhões de euros.